Uit genade heilig verklaard worden door God is het geheim van het christelijk geloof

een onvergelijkbare vreugde hebben ontdekt, en zo het licht van Christus weerspiegelen. Zij leven om het evangelie en hun medemensen te dienen, zonder iets terug te verwachten. Zo sprak paus Franciscus in zijn preek zondag bij de heiligverklaring van Titus Brandsma en negen anderen. Wat betekent het dat pater Titus nu op de heiligenkalender staat, bij 26 juli, de datum van zijn marteldood in 1942 in Dachau?

De Rooms-Katholieke Kerk erkent heiligen allereerst uit dankbaarheid, voor wat God in hen aan de kerk heeft geschonken. Ten tweede als voorbeeld, om gelovigen te bemoedigen ook uit Gods liefde te leven en vol te houden. En ten derde omdat we hen kunnen aanroepen om voorspraak voor ons te doen - de reden d..