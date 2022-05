Premier Rutte is een zelfdoener die zijn geheugen tactisch en strategisch beheert

De juf van Zoë heeft het 06-nummer van de premier gekregen; dat beloofde hij haar dinsdag tijdens het jaarlijkse kindervragenuurtje in de Tweede Kamer. Als die juf nu slim is, gaat ze niet bellen maar appen of sms’en met Mark Rutte. Want dan kan in de toekomst democratisch gecontroleerd worden hoe serieus het kabinet werk gemaakt heeft van de kwestie die Zoë dinsdag opwierp. Sms’jes, WhatsApp- en andere chatberichten van en naar een bewindspersoon hebben namelijk een formele status volgens de Archiefwet, de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet open overheid.

De extreem toegankelijke, soepele en relatiegerichte manier waarop Mark Rutte zijn ambt nu al zo lang vervult (‘we houden contact!’), is niet te verenigen met de formele..