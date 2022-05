Steeds sterkere afwisseling van neerslag en droogte vereist radicaal andere omgang met water

Delen van Nederland zijn half mei alweer zó uitgedroogd dat je zou vergeten hoe kleddernat de winter was. Om nog maar te zwijgen van wat er in juli vorig jaar gebeurde: de ‘waterbom’ boven Zuid-Limburg, en een dodelijke vloedramp in de Ardennen en de Eifel. De grensregio heeft overigens eind deze week opnieuw noodweer te duchten: onweerclusters, plensbuien, tornado’s en zware hagel.

De steeds sterkere afwisseling van neerslag en droogte vereist een radicaal andere omgang met water dan we in dit land gewend zijn. Nederland is ingericht om het water (zowel dat wat hier neerslaat, als wat via beken en rivieren hier naartoe stroomt) zo snel mogelijk af te voeren naar zee. Dat is doodzonde, want hemelwater is van een zoete, relatief schone en ..