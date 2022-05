Een nieuwe coronagolf zit er dik in, een zorginfarct en lockdown ook

doet het bijna vergeten, maar corona bestaat nog. Sterker: het coronavirus gaat niet meer weg, en zal ons bij tijd en wijle blijven ‘verrassen’ met mildere óf heftiger oplevingen. Deskundigen denken dat we vooral weer kwetsbaarder worden in het najaar. Ook als een vrij milde virusvariant op grotere schaal rondwaart, liggen tal van problemen op de loer: medische én juridische. Want de gezondheidszorg is eerder verzwakt dan versterkt, en bovendien valt de tijdelijke coronawet - de wettelijke basis voor veel maatregelen - waarschijnlijk weg.

