Een steenworp afstand

Dat is internationaal het effect dat de beelden hebben van Israëlische agenten die met knuppels insloegen op de dragers van de kist met het lichaam van de Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh. De Europese Unie maar ook de Amerikaanse regering hebben hun ontzetting erover uitgesproken en ook in Israëlische media was de verontwaardiging voelbaar. Want de beelden zijn als het wrede gezicht van een macht die de menselijke maat uit het oog heeft verloren.

Er zijn verklaringen. De afspraken tussen de familie en de politie om Akleh met een rouwwagen naar de kerk te rijden, werden genegeerd door een groep mannen die de kist op de schouders wilden dragen. Er werden tegen de aanwijzingen in Palestijnse vlaggen mee..