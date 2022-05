Gejojo met azc-capaciteit haalt de rek eruit bij gemeenten

Een ‘nieuw dieptepunt’ in Ter Apel: asielzoekers moesten dinsdagnacht hun intake afwachten in de buitenlucht, rond het enige aanmeldcentrum waar ze ons land officieel kunnen binnenkomen. Een verslaggever was er getuige van en verspreidde de beelden; vervolgens werden er dekens uitgereikt en ten slotte ging er een kantoordeur open. Bittere beelden, nogal wat schrijnender dan die van passagiers in de wachtrijen op Schiphol. Daar stond laatst een VVD-Kamerlid om de ‘vreselijke verhalen’ aan te horen en een selfie te maken tegen het decor van toeristen die moesten vrezen hun vakantie te missen. Maar Ter Apel ligt op 264 kilometer van Den Haag, aan de rand van Nederland. De verstopping was overigens binnen een etmaal verholpen: het Rode Kruis..

