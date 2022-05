Dat nieuwe groepen zich melden bij de voedselbank, moet alarmbellen doen rinkelen

dat er in Nederland mensen zijn aangewezen op hulp van een voedselbank? In 2020 kregen ruim 160.000 mensen - verdeeld over zo’n 37.500 huishoudens - hun eten deels van de voedselbank. Dat aantal loopt al heel wat jaren gestaag op.

Maar op dit moment gebeurt er iets geks: voedselbanken zien druppelsgewijs een nieuwe groep klanten ontstaan. Dat zijn niet mensen die onder de armoedegrens leven - zo’n 1 miljoen Nederlanders - maar juist huishoudens met een hoger inkomen. Door de inflatie, vooral door hoge energierekeningen, komen zij niet meer rond. En die groep zal groeien, verwachten de voedselbanken. Want zodra je vorige contract afloopt, meldt het energiebedrijf zich met geregeld een verdubbeling van het maandbedrag - o..