De hoogmoed van Babylon

er móéten meer arbeidsmigranten komen, zei hoogleraar Europees migratierecht Tesseltje de Lange vorige maand tegen . ‘Wie gaan anders al die zonnepanelen die we nodig hebben voor de energietransitie op het dak leggen?’ Het wringt bijna overal: in de bouw en het openbaar vervoer, bij de kinderopvang, op Schiphol, in de horeca en bij het bezorgen van de krant – om maar een paar voorbeelden te noemen.

Intussen klinkt vanuit de Arbeidsinspectie een ander geluid. Het komt erop neer dat de komst van grote aantallen arbeidsmigranten dan wel prettig is voor bedrijven die zitten te springen om personeel, maar de nadelen ervan worden op de samenleving afgewenteld. Want ook arbeidsmigranten hebben zorg nodig, ..