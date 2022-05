Er is altijd en overal geld te verdienen. Dat is niet simpel tegen te gaan

Of het nu oorlog is of vrede. Bij regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, gezondheid en ziekte – om de Heidelbergse Catechismus te parafraseren.

Het is vandaag precies 77 jaar geleden dat in Europa de Tweede Wereldoorlog ten einde kwam. Grote Duitse bedrijven hebben voor de overgave miljarden verdiend aan Hitlers misdadige ideologie. Een beetje gezond en open daarop terugblikken lukt de nabestaanden van de magnaten van toen nog steeds niet erg goed, was zaterdag in deze krant te lezen. De oorlog heeft miljoenen mensen dakloos en bezitloos gemaakt, maar er zijn ook mensen beter van geworden. En die hoorden zeker niet allemaal bij de overwinnende landen.