Kiezen voor de weg van de minste weerstand leek aantrekkelijk, maar we betalen er nu een hoge prijs voor

‘Nu komt het op ons aan – op ons kompas voor goed en kwaad’, zei historicus en presentator Hans Goedkoop woendagavond tijdens zijn 4 mei-voordracht in de Nieuwe Kerk. We nemen vluchtelingen op, en sturen wapens naar Oekraïne. ‘Hier moet het recht winnen.’

Maar vaak is de mens lafhartig: geen oorlogsmisdadiger én geen held, geen verrader én geen verzetsstrijder. Ja, dat ‘puntgave kompas voor goed en kwaad’ zit wel ergens, maar in het gebruik ervan is een mens eerder zwak dan sterk. Juist vanwege die natuurlijke neiging om te duiken en te schuilen als het gevaarlijk wordt, kunnen echte helden en echte verzetsstrijders niet genoeg worden herdacht en geprezen – en is het trouwens ook onbegrijpelijk dat we onze kwetsbare vrijheid zo middelmati..