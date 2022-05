Het abortusdebat is in de VS op meest verkeerde en beschadigende manier ontspoord

Het abortusdebat in Amerika is ontspoord op de wellicht meest beschadigende manier. Het lekken van de overwegingen binnen het Hooggerechtshof over de afschaffing van het federale recht op abortus, heeft het fel omstreden onderwerp weer boven aan de agenda gezet. Aan de ene kant is het afschaffen van Roe vs Wade dat waar vooral witte evangelicalen jaren op hebben aangestuurd. Maar niet op deze manier. Want het hoogste instituut van het Amerikaanse rechtssysteem heeft door het lekken van de strikt vertrouwelijke overwegingen over de meest ingrijpende beslissing in de afgelopen vijf decennia een bijna onherstelbare deuk in aanzien en gezag opgelopen.

Dat gezag had al schade geleden door de politieke gevechten rond de benoeming van nieu..