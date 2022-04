Stop met automatische lintjes, spaar het eremetaal voor de échte onbaatzuchtigen

is Lid geworden in de Orde van Oranje-Nassau. Daarvoor was hij al sinds 1961 vrijwillig actief bij de Ambulancedienst en het Rode Kruis in Grave; voorts was hij lector en collectant bij parochie Christus Hemelvaart én parochie Johannes de Doper.

De gemeente Maashorst pakte dinsdag royaal uit: liefst 21 decoraties had burgemeester Paul Rüpp om op te spelden. En de meeste daarvan gingen juist naar de kleinste dorpen: Reek en Odiliapeel spanden de kroon.

Brabant is dé lintjesprovincie van Nederland; terwijl deze week slechts 74 Friezen werden gedecoreerd, had de Brabantse commissaris van de Koning liefst 544 aanvragen voor een koninklijke onderscheiding ontvangen, goedgekeurd en laten honoreren. Omdat die regionale variati..