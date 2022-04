Schaamte en heimwee

over onze grenzen gaan; dachten dat dat vrijheid was.’ Verloskundige Beatrijs Smulders (69) schreef onverbloemd over de seksuele revolutie, die gaande was toen zij volwassen werd: de jaren 60 en 70. Door de beschikbaarheid van anticonceptie en later ook abortus, kon je seksueel ‘experimenteren’ zonder dat er een ongewenst kind van zou komen; een risico waaraan de verwekker zich vroeger makkelijker onttrok dan de zwanger gemaakte vrouw. Maar het gevolg van deze nieuwe kansengelijkheid was dat van vrouwen ineens de gretige en losbandige instelling werd verwacht die – sommige – mannen zich..

