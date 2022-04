Een vrouwenquotum helpt tegen de dominantie van de zevenvinkjesman

eerder Pieter of Theo dan Petra of Tessa. Hoewel sinds begin dit jaar een topvrouwenquotum geldt voor beursgenoteerde bedrijven, heeft een kwart van deze bedrijven nog steeds onvoldoende vrouwelijke commissarissen, blijkt uit een inventarisatie van . Dat betekent: minder dan een derde van de commissarissen is vrouw. En dat terwijl bedrijven zich hier jarenlang op hebben kunnen voorbereiden.

In 2019 stemde de Tweede Kamer namelijk voor een motie om beursgenoteerde bedrijven te verplichten minstens 30 procent vrouwen in de top te benoemen. ‘De wet die nu is aangenomen, brengt een fundamentele verandering teweeg’, aldus het ND-commentaar op 4 december van dat jaar.

En inderdaad, er is daadwerkelijk iets aan ..