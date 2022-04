Deze Koningsdag is er echt eentje om dankbaar voor te zijn

. Allereerst natuurlijk voor het verjaren van de koning. Maar Koningsdag is veel meer dan het vieren van de verjaardag van een staatshoofd. Het is vieren dat je Nederlander bent, zoals Amerikanen hun Amerikaan-zijn bejubelen op 4 juli en de Fransen op ‘Quatorze Juillet’ hun Franse identiteit eren. De koning is daarvoor slechts de aanleiding, het middel.

Om die reden had koning Willem-Alexander deze dag ook prima op 30 april kunnen laten, zoals zijn moeder (die immers jarig is op 31 januari) voor hem heeft gedaan. Dat zou niet alleen een handjevol Oranje uitgedoste buitenlandse toeristen op 30 april hebben gescheeld, maar vooral een sterke symbolische zeggingskracht hebben gehad. Koningsdag dr..