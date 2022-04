Als de boodschap van de dokter ronduit slecht is, wil je geen hulp missen

waaraan in Nederland elk uur vijf mensen overlijden. Het verraderlijke is dat deze ziekte zich al ver kan hebben ontwikkeld, voordat je klachten krijgt. Er zijn honderden soorten, met allemaal hun eigen uitingsvormen, klachten en behandelmethodes. En helaas zijn er ook veel mensen die er niet - of niet opnieuw - van genezen: in 2020 stierven ruim 47.000 Nederlanders aan kanker.

Door bevolkingsgroei en vergrijzing neemt het aantal diagnoses toe. In 2021 kwamen er in Nederland 124.000 patiënten met kanker bij. In 2020 was er een daling van 119.000 naar 115.000, die te maken had met het - vanwege corona - tijdelijk stilleggen van bevolkingsonderzoeken. Maar als in 2040 naar verwachting een kwart van de bevolking ..