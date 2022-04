Succes voor Marine Le Pen

de komende vijf jaar de president van Frankrijk noemen. Hij won de verkiezingen voor de tweede keer, en evenals in 2017 in een rechtstreeks duel met de extreemrechtse Marine Le Pen. Maar nu was zijn voorsprong minder riant. Kreeg Macron in 2017 66 procent van de kiezers achter zich en Le Pen 33, nu was het verschil kleiner: 58 tegen 42 procent, zo gaf de exitpoll zondagavond aan.

Die slinkende voorsprong mag Macron zichzelf aanrekenen. Hij is er onvoldoende in geslaagd de Fransen mee te nemen naar wat hij voor ogen heeft: een land zonder polarisatie en waar de inwoners minder leunen op de overheid. Hoewel de president het minimumloon verhoogde en belastingen verlaagde, kon Macron het onbehagen over ..