Praten helpt, maar het lost niet alles op

En elkaar diep in de ogen kijken ook. Verreweg de meeste conflicten kun je alleen oplossen door naar elkaar te luisteren. Dat geldt niet alleen in relaties, maar ook in de kerk. De christelijk-gereformeerden die zichzelf in de kwestie van ‘de vrouw in het ambt’ muur- en muurvast hebben gemanoeuvreerd, weten dat heel goed. Op hun synode, de landelijke kerkvergadering waar vermoedelijk vandaag over dit hete hangijzer ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .