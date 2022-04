Uitbraak vogelgriep

regende het dode watervogels in Noordoost-Friesland. De ganzen, eenden en knobbelzwanen vielen dood neer als gevolg van vogelgriep. Wilde watervogels zijn een bekende risicofactor bij het verspreiden van de vogelgriep. Al sinds oktober vorig jaar geldt een ophokplicht voor pluimvee in Nederland, in een poging verdere besmetting te voorkomen. Met de recente uitbraken van het virus in Barneveld en Lunteren komt deze ziekte in een andere fase. De pluimveedichtheid in deze gebieden behoort tot de hoogste van heel Europa. De vogelgriep die zich dit seizoen aandient behoort tot de zogeheten hoog..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .