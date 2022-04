Ongezonde eetpatronen sleten er nog nooit zo gemakkelijk in als nu

gewoon ‘mee te roken’. Na een avondje uit konden je kleren in de was, en hing de rooklucht in je haar. Intussen vinden de meeste mensen het prettig dat de horeca rookvrij is, en zijn rokers eraan gewend dat ze naar buiten moeten. Roken wordt tegelijk een steeds duurdere ‘hobby’, omdat de overheid liever heeft dat mensen níet roken.

Tegenstanders van accijnsverhogingen op bijvoorbeeld tabak, bedienen zich graag van het argument van de ‘vrije keuze’. Maar is het gebruik van een product dat vanaf de eerste peuk al verslavend werkt, wel zo ‘vrij’? Diezelfde vraag geldt voor fas..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .