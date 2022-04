Steeds meer landen kleuren rood op crisiskaarten, maar aandacht en hulp gaan naar Oekraïne

Je kind zien wegteren en niets kunnen doen, iets ergers bestaat er niet voor een moeder. Nadine Haddad van de World Vision citeert moeders die dit overkwam in landen waar droogte en conflict een dodelijke combinatie vormen. Nu dreigt acuut hongersnood voor 350.000 kinderen in Somalië. De noodkreet ‘Doe wat, nu’, deze maandag van het humanitaire bureau van de VN, haalde even het nieuws bij de BBC. Maar de berichten over de oorlog in Oekraïne, de recordprijzen voor voedsel en brandstof die de oorlog veroorzaakt, lijken een te grote opstapeling van leed om nog andere noodsituaties te kunnen bevatten. ‘Nu even niet, met Oekraïne hebben we al meer dan genoeg aan ons hoofd’, was een van de reacties op berichten daarover in deze krant. En nu ..

