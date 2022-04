Bij de Franse verkiezingen zijn thuisblijvers en opkomstpercentages van kardinaal belang

(‘De teerling is geworpen’) werd in 1943 geschreven door de Franse filosoof Jean-Paul Sartre. De uitdrukking komt uit het casino en betekent zoveel als men heeft gewed en ingezet. Het motto laat zich ook toepassen in de Franse politiek. Maar dan omgekeerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen zondag merken alle waarnemers op dat het spel juist nog niet gespeeld is.

Op 24 april, bij de tweede ronde, worden de kaarten opnieuw geschud. Dat die tweede ronde tussen de zittende president Emmanuel Macron en de (extreem)rechtse uitdager Marine Le Pen zou gaan, is geen verrassing. Wel een verrassing was de inhaalrace die Le Pen de laatste weken realiseerde. De onderlinge afstand tussen Macron en Le Pen is verk..