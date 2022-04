Kies Rusland of sterf

, was de boodschap van de gouverneur van Loehansk aan zijn burgers, zaterdag. Want het is steeds duidelijker geworden dat Rusland de burgers van Oost-Oekraïne in feite maar één keuze laat: kies voor Rusland of sterf. Het werd letterlijk tegen burgers gezegd die door pro-Russische rebellen uit hun schuilplaats in Marioepol werden gejaagd. Duizenden zijn weggesleept naar Rusland, ondervraagd, op treinen naar het oosten gezet.

Anderen die naar het Westen wilden vluchten, via het station van Kramatorsk, ondervonden de gevolgen van die keuze: de dood, door een precisieraket. Op hen, vluchtende burgers, gericht. ‘De aanvallen worden alleen uitgevoerd op militaire doelen en uitsluitend met precisiewapens’, bew..