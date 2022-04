Het blijft een enorme ingreep om een kind weg te halen waar het is geboren

‘ mag weleens gezegd worden’, schreef een adoptievader in deze krant, in februari vorig jaar, toen het vernietigende rapport van de commissie-Joustra over buitenlandse adoptie was uitgekomen. De commissie ontkende dat overigens ook niet. Zou het daarom zijn dat het kabinet toch wil doorgaan met kinderadoptie uit andere landen?

Alleen zet minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) de vier particuliere bemiddelingsbureaus buitenspel; de overheid gaat dat werk voortaan zelf doen, via een ‘publiekrechtelijke stichting’ - zoiets als het CBR, waar je moet zijn voor een rijbewijs.

Het kabinet zet daarmee net niet de stap die ‘Joustra’ ook net niet bepleitte: helemaal stoppen. Opschorten was het advies, en d..