Stemmen met de voeten

zich af in Rusland. Het voetbalcircus voerde langs steden als Sint-Petersburg, Jekaterinenburg en Sotsji, en de titelstrijd werd in Moskou beslecht. Nederland had zich niet gekwalificeerd, en deed dus niet mee.

In 2009 werd het toernooi aan Rusland toegewezen, op hetzelfde moment dat ook het WK van dit jaar al aan de Golfstaat Qatar werd toebedeeld. Landen als de Verenigde Staten, Engeland, Australië én de gezamenlijke Belgisch-Nederlandse inschrijving vielen af. De twee toernooien werden gegund aan landen met een bedenkelijke reputatie op het gebied van mensenrechten. De meeste kritiek kreeg organisator FIFA destijds echter op de toewijzing aan Qatar, inclusief stevige verdenkingen van corruptie. ..