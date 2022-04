Vlees, vliegen en prijzen

maar er zijn drie legitieme redenen voor. Ten eerste heeft de overheid, als democratisch gekozen vertegenwoordiger van de gemeenschap, geld nodig voor gemeenschappelijke uitgaven. Ten tweede kan met belasting de aanschafprijs van een product of dienst worden gecorrigeerd naar de reële maatschappelijke kostprijs. Ten derde kan een belasting gedrag en consumptie bevorderen of ontmoedigen, in het algemeen belang of met oog op gezondheid en welzijn van burgers en naasten.

De tweede en derde reden zijn een geaccepteerde grondslag voor accijns op alcohol en tabak: de kosten van..

