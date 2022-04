Culturele waterscheiding

draaide vrijdag iets van dance-act Vengaboys. Daar kwamen vragen over van luisteraars. ‘Ik mag er eigenlijk niks over zeggen …’, zei presentator Jet Berkhout - geëmotioneerde aarzeling in haar stem: ‘... maar ik ga dat toch doen. Ik zit ermee in mijn maag. Het is je misschien al eerder opgevallen: het is de bedoeling dat ik elk uur iets van popmuziek draai. Iets met een . Dat is vanuit de gedachte dat de scheidslijn tussen muziekgenres helemaal niet z..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .