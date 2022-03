Gewenning aan oorlogsnieuws is wel het laatste waaraan we mogen toegeven

dat de watergeuzen Den Briel veroverden. De geuzen eisten het stadje – het huidige Brielle op het Zuid-Hollandse eiland Voorne – op voor de gevluchte stadhouder Willem van Oranje. De Spaanse generaal Alva vond dit niet bedreigend, maar spoedig bleek dat hij de betekenis had onderschat: het verzet breidde zich uit. De inname van Den Briel werd een bekende gebeurtenis in de Tachtigjarige Oorlog, en de opmaat naar uiteindelijk de vorming van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden.

Toch moesten veel Tweede Kamerleden diep in hun geheugen graven, toen de Oekraïense president Volodymyr Zelensky donderdag deze gebeurtenis verrassenderwijs aanstipte in zijn toespraak tot het Nederlandse parlement. ‘Morgen her..