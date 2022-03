Een donkere start in Israël voor de maand waarin de Ramadan, Pesach en Pasen samenvallen

‘Wij, Arabieren en Joden, moeten nu sterk zijn.’ Het was de Arabisch-Israëlische minister Esawi Frej die een stap verder zette, nadat bij vijf aanslagen elf mensen in Israël zijn gedood. Hij veroordeelde niet alleen in heldere woorden de aanslagen zelf, maar liet als Arabier ook duidelijk weten samen met zijn Joodse landgenoten Israëli te zijn. ‘We zijn partners in ons leven en onze bestemming. Vandaag zijn we ook samen angstig en bedroefd.’ Het zijn woorden met een diepe inhoud: Frej’s grootvader werd met nog 46 anderen vermoord door Israëlische agenten tijdens het bloedbad van Kafr Qasim.

De aanslagen hebben de angst van veel Israëlische burgers opgewekt. Angst die gebaseerd is op de herinnering aan de terreurgolf van steekpartijen in J..