De verdelende rechtvaardigheid van het kabinet lijkt een nobel principe, maar berust op grove willekeur

weer een basisbeurs komt, krijgen de studenten die tussen 2015 en 2023 alles moesten lenen daarvoor een beetje compensatie. Wat die belofte uit het regeerakkoord deze ‘pechgeneratie’ oplevert, zien ze pas in 2025 op hun rekening. Minister Dijkgraaf heeft wat lijnen en varianten geschetst, de Kamer debatteert er volgende week over.

Nu al is duidelijk dat het een bedrag wordt dat voor de ene (oud-)student in geen verhouding staat tot de opgebouwde schuld, terwijl het voor de ander een leuke meevaller achteraf zal zijn. Situaties verschillen altijd al sterk per student: hoeveel kunnen en willen ouders bijspringen, hoeveel lukt het je zelf bij te verdienen, hoe voorspoedig gaat de studie, en wat voor ‘n baan vind je erna..