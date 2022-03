Religie is een hobby van enkelingen aan het worden, mooier is het niet

. Je weet dat het zo is, maar als je God en de kerk belangrijk vindt, dan komt het SCP-rapport van donderdag toch even binnen. Vooral omdat – zo blijkt uit hetzelfde onderzoek – voor het geloof van weleer weinig tot niets in de plaats komt. Alle theorieën dat religie niet verdwijnt maar alleen van vorm verandert ten spijt. Voor de moderne mens is God dood. En waar de filosofen van vroeger die conclusie alleen met angst en beven durfden te trekken, haalt hij er zijn schouders over op. Sommige mensen houden van schaken, anderen van musea, en weer anderen doen..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .