‘We hebben hulp nodig om overeind te blijven.’ Het was geen roep om hulp, dinsdag, van de Moldavische minister van Buitenlandse Zaken Nicu Popescu in de Financial Times. Het was een realistische weergave van de situatie. Want Moldavië, een van de armste landen in Europa, herbergt per hoofd van de bevolking meer Oekraïense vluchtelingen&n..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .