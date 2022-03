Net als elke andere religie blijkt klassiek christendom moeiteloos misbruikbaar

en het branden en blaken in Oekraïne is er in Moskou iets omgeslagen: Rusland keerde terug tot het christendom. Daar hoor je de media niet over – terwijl ze het als gebedsverhoring hadden kunnen duiden. Tot 1989 is in westerse kerken voor de ‘broeders en zusters achter het IJzeren Gordijn’ gebeden. Er zijn bijbels gesmokkeld om het evangelie te verspreiden, en ter bemoediging van de verdrukte christenen.

Zoals de moeder van Vladimir Poetin, die haar zoon stiekem had laten dopen en als kind meenam naar de kerk. Enige jaren nadat het atheïsme als staatsreligie met de USSR was geïmplodeerd, bekende de voormalige KGB-agent zich tot het christendom. Een auto-ongeval en woningbrand deden hem religieus ontwake..