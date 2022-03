Behalve voor het CDA is er ook huiswerk voor de ChristenUnie

van de SGP op Urk toe te schrijven aan een 29-jarige, christelijk-gereformeerde domineeszoon. Nathanaël Middelkoop bleef ‘hangen’ in het vissersdorp. Hij werd er anderhalf jaar geleden wethouder, en loodste de staatkundig-gereformeerden woensdag naar een verdubbeling van het aantal raadszetels. Je kúnt stellen dat Middelkoop de Urkers weghield bij Forum, ondanks het geflirt van Thierry Baudet met de vissersgemeenschap. Op de SGP stemden Urkers tien keer vaker dan op Forum; het levert de orthodox-christelijke partij zes zetels op.

Maar het is goed verder terug te kijken. Want de SGP haalde op Urk in 2006 vijf zetels, in 2010 drie, in 2014 weer vijf, om vervolgens in 2018 – als direct resultaat van ee..