Terreur voedt terreur

voor terreurbewegingen om in Afghanistan hun vleugels weer uit te slaan. Die waarschuwing van terrorisme-experts klinkt steeds luider, zowel in Europa als in India. Het Westen wordt vrijwel volledig in beslag genomen door Poetins brute aanval op Oekraïne. Er is het besef dat niet alleen de energie- maar ook de voedselprijzen door deze oorlog sterk kunnen stijgen. Maar het is minder in beeld wat dat betekent voor landen als Afghanistan, waar voor ruim negen op de tien inwoners eten al onbetaalbaar is geworden, zoals maandag in deze krant te lezen was. En net als in andere landen zoals Jemen en Somalië, is die uitzichtloosheid een voedingsbodem voor extremisten en voor geweld.

