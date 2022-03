Vraag je niet af wat je stemt, maar aan wie je je vertrouwen geeft

zijn soms gekaapt door de landelijke politiek. Dan werd de uitslag een populariteitstest voor dienstdoende coalitie- en oppositie-kopstukken. Dat gaat dit keer niet lukken, gelukkig. Wat de uitslag ook zal zijn, deze week, je kunt hem niet vertalen als triomf of nederlaag van landelijke politici. Al was het maar omdat hun partijen lang niet overal deelnemen. En omdat er in veel gemeenten serieuze lokale lijsten meedingen, sommige met veel bestuurservaring en een betrokken, actieve aanhang.

Zelfs in een grote stad als Rotterdam staan de twee landelijk oppositieleiders, PVV en SP, niet of gespleten op het stembiljet. Het enige Rotterdamse PVV-raadslid was jarenlang een zonderling, en heeft zich ten slotte zelfs teg..