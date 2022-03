Oogst van de leugen

, wel voor Amerika, de NAVO en de Europese Unie. Dat is in de oorlog van Rusland tegen Oekraïne de bittere stand van zaken. En die is moreel onverteerbaar. Levering van Poolse straaljagers aan Oekraïne via de VS is ‘een rode lijn’, stelde Moskou. Die overschrijden is een oorlogsdaad. Washington nam de dreiging serieus en Oekraïne kreeg de felbegeerde toestellen niet.

Andersom durfden de VS geen rode lijn te trekken bij een eventueel gebruik van chemische wapens door Rusland, ook al waarschuwden ze er zelf voor. President Biden maakte de ..