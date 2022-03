Om naastenliefde vol te houden, moet je je blijven inleven waar de nood zit

Ze gaan langs de deuren om iets te verkopen of lege flessen op te halen - ‘hebt u iets over voor Oekraïne?’ Nood leert helpen. En ze doen het met het geloof van een kind: dat het zin heeft. Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft, zegt een psalm, Hij die recht doet aan verdrukten en hongerigen brood geeft. In noodhulp en inzamelingsacties is Hij nabij.

In de krant en op televisie vertellen mensen hoe ze naar Polen zijn gereisd om vluchtelingen op te halen. Hun gezichten stralen erbij. Het kabinet zegt dat er mogelijk vijftigduizend Oekraïners welkom zijn. Uiterst rechts wordt er iets gemopperd over ‘aanzuigende werking’, maar voorlopig zet solidariteit de toon.

Voorlopig inderdaad - want voor hoelang?

In he..