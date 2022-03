Betaal maar in goud

komen te staan door de invasie in Oekraïne. Dat is het verhaal van de VS, de NAVO en de Europese Unie. Maar het is eerder wens dan werkelijkheid. Ondanks de vreselijke beelden van de oorlog in Oekraïne is de eenheid binnen de Europese Unie minder solide dan ze lijkt. Net donderdagmiddag kwam al het bericht over een ‘kloof in de EU over een importverbod voor Russische olie en gas’. Hongarije wil dat verbod niet, Duitsland uit angst voor ‘sociale onvrede’ evenmin, Frankrijk houdt zich op de vlakte. De Hongaarse premier Orbán was het duidelijkst: ‘We veroordelen het Russische offensief maar we willen niet dat Hongaarse gezinnen daarvoor de prijs moeten betalen.’

Is het beeld binnen Europa al verdeeld, d..