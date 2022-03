Het Haagse gedoe

Anders kan de nogal wonderlijke sessie van de Tweede Kamer woensdagmiddag en -avond niet worden omschreven. In vak-K - normaal gesproken het regeringsvak - zaten nu de Kamervoorzitter, Vera Bergkamp, en nestor Kees van der Staaij, als voorzitter van een commissie die onderzocht hoe de positie van de Kamer kan worden versterkt. Het was dus een debat van de Tweede Kamer met zichzelf.

De vermenging van een discussie over omgangsvormen met het debat over een sterkere positie van het parlement, zorgde voor een bijzonder wensenlijstje: voormalig CDA’er Pieter Omtzigt vroeg om extra ondersteuning om als eenpitter zijn werk goed te kunnen doen, Sylvana Simons klaagde over discriminatie, D66 en ChristenUnie bepleitten harde ingrepen..