Harde aanpak van Rusland is volkomen terecht, maar waar is de nooduitgang?

zijn maandag gedoneerd tijdens de landelijke actiedag voor Oekraïne. Tegelijk worden nog veel meer hartverwarmende acties ontplooid, variërend van particulieren die vluchtelingen ophalen tot het inzamelen van kleding en voedsel. Een enkeling reist zelfs in gevechtstenue naar het front.

Maar de wanhoop blijft. Want ondertussen zien we hoe burgers op straat kapot worden geschoten. Alles wat we doen, lijkt mosterd na de maaltijd. Omdat militair ingrijpen door NAVO-landen is uitgesloten, kan zomaar het gevoel ontstaan dat Oekraïne door ons wordt opgeofferd om erger (lees: een oorlog van de NAVO met Rusland) te voorkomen.

Kunnen we echt niet méér doen? Jawel, klinkt het in de wandelgangen van de Europese Unie. Persburea..