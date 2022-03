Wees streng voor Poetin-gezinde instituties, maar milder voor Russische studenten en collega’s

bevriezen hun samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen in Rusland en Belarus. De Amsterdamse Hermitage verbreekt de banden met de Hermitage in Sint-Petersburg. De oorlog in Oekraïne zet verhoudingen op scherp. Het is een goede zaak dat instituties krachtig afstand nemen van de Russische inval. Daarmee geven ze een signaal af: dit gaat veel te ver. Rusland wordt op deze manier niet alleen politiek maar ook cultureel en intellectueel geïsoleerd - al is het de vraag of Poetin zich daar iets aan gelegen laat liggen. In ieder geval zal het hopelijk de steun voor zijn beleid nog verder doen verminderen.

Het anti-Ruslandsentiment is begrijpelijk en terecht, maar heeft onsmakelijke en onredelijke uitwas..