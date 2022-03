Sta op! Doe er wat aan! Zoiets klinkt er in de psalmen

Een protestantse kerk in Kyiv heeft een video verspreid waarop mensen die zich schuilhouden voor raketten en clusterbommen, Psalm 31 voorlezen. Ze zitten in het donker, gehurkt tussen een paar tassen met kleren, of ze staan buiten te hopen op licht. ‘Bij U, Heer, schuil ik’, begint die psalm. Het is een een gebed om bij Hem veiligheid te vinden.

Een klacht over dagen die verlopen in ellende, gevaar dat van alle kanten dreigt, vijanden die plannen smeden om te doden. En een roep om recht te doen, leugenaars tot zwijgen te brengen, goddelozen te laten verstommen in het dodenrijk.

In westerse kerken waar gelovigen elkaar graag vertellen dat God van je houdt, dat Hij er altijd voor je is, zijn klaag- en..