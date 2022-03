Niet laten versloffen

zijn veel te hoog, stelde oud-PVV-Kamerlid Hero Brinkman in 2009. Zonder blikken of blozen zei hij dat er 20 procent van het budget af kon, en dat dit zou moeten worden geïnvesteerd in de politie. Je zou Brinkman in retrospectief een vroege Trumpiaan kunnen noemen: laat het buitenland in zijn eigen sop gaarkoken, en geef het geld uit aan onze binnenlandse veiligheid.

Maar als de oorlog in Oekraïne iets duidelijk maakt, dan is het dat buitenlandse en binnenlandse veiligheid niet los van elkaar kunnen worden gezien. En dat je de eigen defensie niet moet laten versloffen, ook al meen je uitsluitend vredesduifjes te horen koeren. Een beetje zelfkennis zou ons dan moeten corrigeren: een mens ís niet altijd..