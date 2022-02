Een historisch keerpunt

van veel realisme; anders kan de draai van de regering-Scholz niet worden genoemd. Zaterdag besloot het centrumlinkse kabinet in Berlijn om vijftienhonderd antitankwapens en luchtdoelraketten aan Oekraïne te leveren, terwijl in Duitsland decennia lang een taboe rustte op wapenleveranties aan crisisgebieden. Zondag deed de bondskanselier er nog een schep bovenop: Duitsland investeert honderd miljard euro extra in de krijgsmacht, twee keer het jaarlijkse defensiebudget.

Scholz illustreert hiermee dat er een Europa is van vóór donderdag 24 februari 2022 en een Europa van daarna. Die van vóór de Russische inval in Oekraïne was er een waarin westerse naïviteit en de zucht naar rust en welvaart het zicht ontnamen o..