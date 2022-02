Bid voor Oekraïne op de eerste zondag met afgevulde kerken

en beladen met nog meer gemengde gevoelens dan deze? Honderd zondagen lang was het niet verantwoord, niet veilig, vaak zelfs niet toegestaan om zonder beperking samen te komen in een kerkgebouw. Twee jaar lang golden er op- en neergaande getalslimieten, wekenlang bleven de deuren zelfs helemaal gesloten.

Aan de lof- en klaagzang mocht niet de hele gemeente deelnemen (in ieder geval niet uit volle borst), gezichten werden bedekt achter een mondneusmasker, en je mocht elkaar vooral niet te naast komen. Geen handdruk of , maar twee armlengtes distantie in naam van de wet, ..