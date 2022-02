Het is Putins oorlog: hij reageert zoals dictators dat doen, met leugens, geweld en dood

: de eerste aanvalsoorlog in Europa na de Tweede Wereldoorlog is werkelijkheid geworden, met alle afschuwelijke leed waarmee oorlog gepaard gaat.

Het is Putins oorlog. Hij laat zien, niet terug te deinzen voor een machtspolitiek die over lijken gaat. Ook in deze oorlog tegen Oekraïne, dat hij zelf een broedervolk noemt maar waar Russische aanvallen nu dood en verderf zaaien. Maar uiteindelijk is het vooral een oorlog tegen een internationale rechtsorde die is opgericht om dictators als hij tegen te houden in hun machtshonger. Putin valt Oekraïne niet aan vanwege Oekraïne. Hij valt het land aan omdat het de kant van die rechtsorde heeft gekozen, er deel van wil uitmaken via organisaties als de Europese Unie e..