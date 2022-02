Putins machtshonger houdt niet op bij Donetsk en Luhansk

Bij een historisch moment past theater. Dat is hoe de Russische president Putin een van zijn meest vergaande besluiten heeft geënsceneerd: de erkenning van de rebellenrepublieken in Oost-Oekraïne. Niet sluipend, zoals op de Krim, bijna acht jaar geleden. Maar met een bombastische rede die West-Europese en Amerikaanse leiders de stuipen op het lijf heeft gejaagd. Want dit is duidelijk: het houdt hier niet op.

Komt er nu een grote oorlog in Europa, vragen Nederlandse en internationale media zich af. Tot nu toe is dat niet Putins draaiboek. Hij pakt als een beer deel voor deel wat hij wil, zo schetste hij in 2014 zijn eigen handelen. Oorlog voert hij al acht jaar lang, indirect maar met inmiddels ruim dertienduizend doden en honderdduizenden..