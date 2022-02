Wéér boosteren

maar de eerste Nederlandse coronavaccinatie werd pas ruim een jaar geleden gezet, in de bovenarm van verpleeghuismedewerkster Sanna. Het vaccin van BioNTech/Pfizer - snel gevolgd door Moderna - was toen een nog schaars, maar hoopvol middel midden in de pandemie. Totaal nieuwe vaccins ook, gebruikmakend van de mRNA-techniek. De farmaceutische industrie was pas sinds kort in staat dit type vaccin op grote schaal te produceren.

Hoe ingrijpend de pandemie ook was/is en hoe groot de persoonlijke verliezen ook zijn, toch zorgde het vaccin voor een doorbraak. Er kwamen nieuwe varianten en nieuwe golven, maar veel mensen bleken beter beschermd. Als hopelijk de pandemie nu luwt, is dat waarschijnlijk ook sneller dan wann..