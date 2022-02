Coronalessen (deel I)

Dat is volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid de strategie die Hugo de Jonge als minister van Volksgezondheid geregeld hanteerde. Publiekelijk een ambitieus doel stellen om daarmee de zaak in beweging te krijgen, zoals de Amerikaanse president Kennedy in 1961 deed. Hij sprak toen de ambitie uit dat de Verenigde Staten vóór 1970 de eerste mens op de maan zouden laten landen. Dat lukte.

In het voorjaar van 2020 moest De Jonge - onder grote druk - dingen voor elkaar zien te krijgen in een crisis waarop Nederland niet was voorbereid. Draaiboeken van de GGD’en waren afgestemd op kleinere, kortdurende uitbraken van infectieziekten. Over ‘pandemische paraatheid’ maakten weinig mensen zich zorgen.

